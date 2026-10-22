В Харьковской области разоблачили агента РФ, взорвавшего авто воина ВСУ

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В Харьковской области получил приговор агент РФ. Он поджигал объекты Укрзализныци и взорвал авто военного ВСУ

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В 2024 году СБУ разоблачила группу российских агентов в Харьковской области. Задержали четырех агентов, взорвавших авто украинского воина. Тогда военный получил тяжелые ранения. Тогда злоумышленник получил приговор: 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Теперь стало известно, что он также поджигал релейные шкафы Укрзализныци. Агент РФ получил еще один срок на 15 лет лишения свободы.

Как выяснили правоохранители, его завербовали с помощью знакомого, который входит в так называемый "спецназ ДНР" и сотрудничает с российской спецслужбой.

Напомним, СБУ задержала на Днепропетровщине женщину , подозреваемую в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Она собирала информацию об оборонных предприятиях и общественных организациях, поставляющих снаряжение украинским военным, для корректировки российских ракетно-дроновых атак.