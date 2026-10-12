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Из-за удара врага по многоэтажке в Киевском районе Харькова пострадали 11 человек

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Три человека получили ранения, у остальных – острая реакция на стресс. Всем оказали медпомощь на месте.

В результате удара вражеского "Шахеда" по многоэтажке в одном из подъездов разрушены этажи с 7-го по 9-й. Возник пожар.

Также в Киевском районе зафиксировано попадание БпЛА в здание спортивного заведения, другой дрон упал на территорию частного домовладения – поврежден забор и остекление окон. Информации о пострадавших в этих локациях нет.

Напомним, утром 12 октября российские войска атакуют беспилотниками Киевский район Харькова. Один из БпЛА попал в многоэтажку.