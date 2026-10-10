Шесть раненых и погибший: последствия обстрелов на Харьковщине
За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
По его словам, в результате обстрелов пострадали шесть человек, еще один мужчина погиб из-за взрыва неизвестного устройства.
В селе Подворки Солоницевской общины травмы получили женщины в возрасте 41, 54 и 65 лет. Еще одна местная жительница, 71 года, получила острую реакцию на стресс.
В Лозовой ранение получил 50-летний мужчина, а в селе Юрченково Волчанской общины - 75-летний мужчина.
Кроме того, между селами Лобановка и Цуповка Дергачевской общины в результате взрыва неизвестного устройства погиб 65-летний мужчина.
По данным ОВА, в течение суток российские войска применили против Харьковщины:
- 4 ракеты;
- 9 управляемых авиабомб;
- 2 FPV-дроны;
- 107 беспилотников, тип которых устанавливается.
В результате атак повреждены жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.
В частности, в Купянском районе повреждены два частных дома в Зеленой Гае и два здания в Большом Бурлуке. В Изюмском районе и повреждениях получил частный дом в Изюме.
В Харьковском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие, станция технического обслуживания и автомобиль во Дворках, кладбище в Песочине и частный дом в Дергачах.
В Чугуевском районе , в селе Мартово, повреждено здание фермы, пять хозяйственных построек и сельскохозяйственную технику. Также погибли семь коров.
Напомним, в ночь на 10 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Коростенского общества в Житомирской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.