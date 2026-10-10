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10 октября 2026, 11:19

Шесть раненых и погибший: последствия обстрелов на Харьковщине

10 октября 2026, 11:19
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Село Песочин. Фото: Харьковская ОВА
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За прошедшие сутки российские войска атаковали девять населенных пунктов Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрелов пострадали шесть человек, еще один мужчина погиб из-за взрыва неизвестного устройства.

В селе Подворки Солоницевской общины травмы получили женщины в возрасте 41, 54 и 65 лет. Еще одна местная жительница, 71 года, получила острую реакцию на стресс.

В Лозовой ранение получил 50-летний мужчина, а в селе Юрченково Волчанской общины - 75-летний мужчина.

Кроме того, между селами Лобановка и Цуповка Дергачевской общины в результате взрыва неизвестного устройства погиб 65-летний мужчина.

По данным ОВА, в течение суток российские войска применили против Харьковщины:

  • 4 ракеты;
  • 9 управляемых авиабомб;
  • 2 FPV-дроны;
  • 107 беспилотников, тип которых устанавливается.

В результате атак повреждены жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В частности, в Купянском районе повреждены два частных дома в Зеленой Гае и два здания в Большом Бурлуке. В Изюмском районе и повреждениях получил частный дом в Изюме.

В Харьковском районе поврежден многоквартирный дом, гражданское предприятие, станция технического обслуживания и автомобиль во Дворках, кладбище в Песочине и частный дом в Дергачах.

В Чугуевском районе , в селе Мартово, повреждено здание фермы, пять хозяйственных построек и сельскохозяйственную технику. Также погибли семь коров.

Напомним, в ночь на 10 октября российские войска нанесли удары беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Коростенского общества в Житомирской области. В результате вражеской атаки пострадал один человек.

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