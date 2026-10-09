Росія атакувала Україну 136 дронами: скільки цілей збила ППО

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Із них 93 були реактивними

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 8 жовтня. Безпілотники запускали з напрямків Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму – зокрема району Гвардійського.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них – 77 реактивних дронів типу Shahed.

Водночас зафіксовано влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на семи локаціях.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення, серед них – дитина.