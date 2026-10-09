00:55  09 жовтня
Ведучий Олександр Педан переніс серйозну операцію
23:55  08 жовтня
Автогаз та дизель знову дорожчають: як змінились цінники на АЗС
23:30  08 жовтня
Журналіста УП Михайла Ткача затримали у Відні
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2026, 08:59

Росія атакувала Україну 136 дронами: скільки цілей збила ППО

09 жовтня 2026, 08:59
Читайте также на русском языке
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 9 жовтня російські війська атакували Україну 136 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, "Гербера" та дронами-імітаторами "Пародія". Із них 93 були реактивними

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Атака тривала з 18:00 8 жовтня. Безпілотники запускали з напрямків Орла та Приморсько-Ахтарська в Росії, а також із тимчасово окупованих територій Донецької області та Криму – зокрема району Гвардійського.

Відбиттям повітряного нападу займалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 114 ворожих безпілотників. Серед них – 77 реактивних дронів типу Shahed.

Водночас зафіксовано влучання ворожих безпілотників на восьми локаціях. Падіння уламків збитих цілей зафіксували ще на семи локаціях.

Нагадаємо, вранці 9 жовтня російські війська атакували Запоріжжя керованими авіабомбами. Унаслідок удару загинув 50-річний чоловік, ще семеро людей дістали поранення, серед них – дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна РФ війна БПЛА ППО російська армія
Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині
09 жовтня 2026, 08:55
На Кіровоградщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка після атаки РФ
09 жовтня 2026, 08:15
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина
09 жовтня 2026, 07:40
Всі новини »
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
Графіки не діють: в окремих регіонах України аварійно вимикають світло
09 жовтня 2026, 09:35
Ворог ударив по передмістю Харкова: поранено трьох жінок
09 жовтня 2026, 09:11
Троє постраждалих і зникла жінка: наслідки атаки РФ на Київщині
09 жовтня 2026, 08:55
Мінус 1710 окупантів за добу: Генштаб оновив втрати армії РФ
09 жовтня 2026, 08:26
На Кіровоградщині знайшли тіло зниклого безвісти чоловіка після атаки РФ
09 жовтня 2026, 08:15
У Києві чоловік двічі вдарив товариша ножем під час застілля
09 жовтня 2026, 07:58
Росіяни атакували Запоріжжя КАБами: загинув 50-річний чоловік, серед поранених – дитина
09 жовтня 2026, 07:40
У Львові дизель-поїзд зіткнувся з електровозом: восьмеро травмованих
09 жовтня 2026, 07:17
Росія атакувала Івано-Франківськ: є загиблий, виникла пожежа
09 жовтня 2026, 07:04
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Всі публікації »
Остап Дроздов
Микола Княжицький
Віктор Шлінчак
Всі блоги »