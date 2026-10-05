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05 октября 2026, 07:01

Россияне ударили ракетами по Харькову: погиб человек, еще шестеро ранены

05 октября 2026, 07:01
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Фото: ГСЧС Харьковщины
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Ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В результате обстрела возник пожар. Горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

Также повреждены жилые и административно-производственные здания и автомобили.

К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей, пиротехников и психологов ГСЧС, сотрудников Национальной полиции, медиков, волонтеров и коммунальные службы города.

На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.

Напомним, российские войска в течение прошлой недели применили против Украины более 1900 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 25 ракет. Среди основных целей российских атак были жилые дома и критическая инфраструктура – объекты, обеспечивающие повседневную жизнь людей.

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