Россияне ударили ракетами по Харькову: погиб человек, еще шестеро ранены
Ночью 5 октября российские войска нанесли ракетные удары по Индустриальному району Харькова. Один человек погиб, еще шестеро пострадали
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.
В результате обстрела возник пожар. Горели помещения двухэтажного административного здания, автомобили и мусор. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.
Также повреждены жилые и административно-производственные здания и автомобили.
К ликвидации последствий атаки привлекли спасателей, пиротехников и психологов ГСЧС, сотрудников Национальной полиции, медиков, волонтеров и коммунальные службы города.
На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара.
Напомним, российские войска в течение прошлой недели применили против Украины более 1900 ударных беспилотников, 1700 авиабомб и 25 ракет. Среди основных целей российских атак были жилые дома и критическая инфраструктура – объекты, обеспечивающие повседневную жизнь людей.