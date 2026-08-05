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05 серпня 2026, 18:58

15 років за жорстоке вбивство випускниці на Тернопільщині: апеляція відхилила скаргу захисту

05 серпня 2026, 18:58
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Фото: Офіс Генерального прокурора
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Апеляційний суд 5 серпня 2026 року залишив без змін вирок жителю Кременецького району, якого засудили до 15 років позбавлення волі за умисне вбивство та сексуальне насильство щодо 17-річної випускниці

Про це повідомив Офіс Генеерального прокурора, передає RegioNews.

Суд погодився з доводами прокурорів Тернопільської обласної прокуратури та відхилив апеляційні скарги сторони захисту, яка просила пом’якшити покарання.

Трагедія сталася у 2017 році в селищі Вишнівець. Після випускного вечора 17-річна дівчина не повернулася додому. Наступного ранку її тіло з ознаками насильства виявили неподалік від навчального закладу.

Під час судового розгляду прокурори надали докази, які підтвердили причетність обвинуваченого до умисного вбивства та сексуального насильства щодо неповнолітньої.

У лютому 2026 року суд першої інстанції визнав чоловіка винним за частиною 2 статті 115 та частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України і призначив йому 15 років позбавлення волі.

У прокуратурі зазначили, що на момент вчинення злочинів засуджений був неповнолітнім, тому 15 років — це максимальний строк покарання, який міг бути призначений відповідно до законодавства України.

Групу прокурорів у цьому кримінальному провадженні очолював керівник Тернопільської обласної прокуратури Віталій Панченко, який підтримував публічне обвинувачення як у суді першої інстанції, так і під час апеляційного розгляду.

Таким чином, вирок про 15 років ув’язнення набув чинності після підтвердження його апеляційним судом.

Нагадаємо, що Чернівецький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу прокурора та посилив покарання агенту російської спецслужби, який понад десять років діяв в інтересах держави-агресора.

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