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05 серпня 2026, 19:45

Удар ножем у груди: на Дніпропетровщині жінка вбила співмешканця та намагалася обдурити поліцію

05 серпня 2026, 19:45
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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У місті Кам’янське Дніпропетровської області правоохоронці повідомили про підозру 41-річній жінці, яку підозрюють в умисному вбивстві свого співмешканця

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

За даними слідства, під час побутового конфлікту вона смертельно поранила 66-річного чоловіка кухонним ножем.

Злочин стався 3 серпня близько 14:00 за місцем проживання співмешканців. Під час сварки жінка схопила кухонний ніж і завдала чоловікові удару у груди. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події.

Після скоєного підозрювана зателефонувала на спецлінію 102 та повідомила, що нібито виявила чоловіка без ознак життя.

У ході першочергових слідчих дій та оперативних заходів працівники поліції встановили обставини події та викрили жінку у причетності до злочину.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що поліцейські Синельниківського району затримали 26-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві жінки та травмуванні ще двох людей під час конфлікту в одному із селищ району.

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