Ворог атакував 26 населених пунктів Сумської області: відомо про 15 постраждалих
Упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Обстрілів із різних видів озброєння зазнали Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Внаслідок атак пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців у різних громадах області:
- Сумська громада: внаслідок російських ударів постраждали сім цивільних людей – чоловіки віком 36, 62 і 65 років, а також жінки віком 35, 37, 38 і 69 років.
- Білопільська громада: через удар ворожого безпілотника травм зазнали три жінки віком 39, 66 та 70 років.
- Кролевецька громада: внаслідок обстрілу поранення отримав 40-річний місцевий житель.
- Ворожбянська громада: ворожий дрон скинув вибухівку, поранивши 57-річного чоловіка.
- Середино-Будська громада: безпілотник атакував автомобіль, внаслідок чого постраждав 60-річний чоловік.
- Садівська громада: жертвою атаки БпЛА стала 63-річна жінка, яка отримала поранення.
- Новослобідська громада: 51-річний чоловік отримав травми, наїхавши велосипедом на вибухонебезпечний предмет.
На місцях подій працювали правоохоронці, які задокументували наслідки обстрілів та зібрали докази воєнних злочинів РФ.
Нагадаємо, у Запоріжжі та Запорізькому районі внаслідок ворожих атак за добу поранення отримали вісім людей.
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