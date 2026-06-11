Ворог атакував Конотоп: місто залишилося без світла, води та газу
У ніч та зранку 11 червня російська армія атакувала Конотоп Сумської області. У місті зафіксовано кілька влучань
Про це повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін, передає RegioNews.
За його словами, останній удар ворог завдав о 7:01 ранку.
Внаслідок обстрілів пошкоджені об'єкти інфраструктури, зокрема транспортної. Також зафіксовані пошкодження житлових будинків. Через влучання частина Конотопа залишилася без газопостачання.
Екстрені служби працюють на місцях ударів для ліквідації наслідків ударів.
Семеніхін додав, що через ворожу атаку місто залишилося без електроенергії та водопостачання. Наразі воду в місті подають за графіком, мешканців закликали зробити необхідні запаси.
Нагадаємо, упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували 26 населених пунктів Сумської області. Відомо про 15 постраждалих мирних мешканців.