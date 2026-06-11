Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 червня РФ атакувала Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М" та 221 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 07:30 сили ППО знищили або подавили 195 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання ракет та 21 ударного БпЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 8 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, в ніч на 11 червня в Полтавському районі пролунали потужні вибухи – росіяни вдарили балістикою.