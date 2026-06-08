Смертельна ДТП на Харківщині: постраждав 7-річний хлопчик

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 8 червня поблизу села Ясеневе на території Валківської громади. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 72-річний водій автомобіля Fiat їхав автодорогою "Київ-Харків-Довжанський". Він не впорався з керуванням. В результаті іномарка виїхала за межі проїжджої частини та перекинулась у кювет.

Внаслідок ДТП 72-річна дружина водія загинула. Також постраждав сам водій та 7-річний хлопчик, який був у салоні. Їх із травмами госпіталізували.

"На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліцію.

Нагадаємо, раніше на Черкащині біля села Благодатне зіткнулися Skoda Octavia та Renault Duster. Після зіткнення обидва автомобілі з’їхали в кювет. Пасажир однієї з машин отримав травми й потрапив до лікарні.