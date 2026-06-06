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06 червня 2026, 16:33

Смертельна ДТП у Києві: водію Mercedes загрожує до 10 років в'язниці

06 червня 2026, 16:33
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Фото: Прокуратура України
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У Києві повідомлено про підозру 49-річному водію, який у Солом'янському районі спричинив дорожньо-транспортну пригоду з чотирма загиблими та кількома постраждалими

Про це пінфровідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, 5 червня близько 17:00 водій автомобіля Mercedes-Benz рухався Чоколівським бульваром із перевищенням швидкості. На заокругленій ділянці дороги він виїхав за межі проїжджої частини та в’їхав у підземний перехід, де перебували пішоходи.

Унаслідок ДТП загинули четверо людей – двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик. Ще троє осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Сам водій зазнав травм, що не загрожують його життю. Наразі він затриманий і перебуває під охороною в медичному закладі.

За попередніми даними, на момент аварії водій був тверезим.

Чоловіку інкримінують ч. 3 ст. 286 КК України. Крім того, прокуратура подала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без альтернативи застави.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

За даними ЗМІ, за кермом Mercedes-Benz в момент аварії був Павло Плешивцев, який керує релігійною громадою євангельських християн-баптистів "Церква села Підстепне".

Нагадаємо, за даними Патрульної поліції, за автомобілем Mercedes-Benz C300 зафіксовано 39 порушень Правил дорожнього руху. Крім того, у березні 2026 року цей автомобіль уже був учасником ДТП без потерпілих.

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