Смертельное ДТП в Харьковской области: пострадал 7-летний мальчик

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 8 июня вблизи села Ясенево на территории Валковской общины. К сожалению, погиб человек

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Предварительно, 72-летний водитель автомобиля Fiat ехал по автодороге "Киев-Харьков-Довжанский". Он не справился с управлением. В результате иномарка выехала за пределы проезжей части и опрокинулась в кювет.

В результате ДТП 72-летняя жена водителя погибла. Также пострадал водитель и 7-летний мальчик, который был в салоне. Их с травмами госпитализировали.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Черкасской области возле села Благодатное столкнулись Skoda Octavia и Renault Duster. После столкновения оба автомобиля съехали в кювет. Пассажир одной из машин получил травмы и попал в больницу.