У Києві для лікарні закупили УЗД з переплатою на майже 6 мільйонів

Фото: Національна поліція

У Києві отримав підозру 35-рінчий екс-директор лікарні. Виявилось, що він закупив обладнання з величезною переплатою

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, директор однієї зі столичних лікарень уклав договір з приватною компанією щодо закупівлі двох ультразвукових систем (апаратів УЗД) на суму понад 17 мільйонів гривень. Це було обладнання для стоматології та ветеринарної медицини.

Проте чиновник не перевірив ринкові ціни. В результаті апарати закупили з переплатою у понад 5,9 мільйона гривень. Тепер колишній директор лікарні отримав підозру.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила схему розкрадання коштів ПАТ "Центренерго". Гроші були виділені на безперебійне функціонування енергетичної інфраструктури Київської та Харківської областей.