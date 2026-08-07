Погрожував гранатою і ножем: на Буковині затримали чоловіка, який вимагав у фермера $50 тисяч

Фото: Прокуратура України

На Буковині правоохоронці затримали 58-річного чоловіка, якого підозрюють у вимаганні 50 тисяч доларів у власника фермерського господарства

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрюваний знав про фінансові можливості свого давнього знайомого – власника агробізнесу, та вигадав історію про неіснуючий борг. Протягом кількох місяців він вимагав у підприємця 50 тисяч доларів США.

Як встановили правоохоронці, з лютого до серпня 2026 року чоловік регулярно телефонував потерпілому, призначав зустрічі та погрожував знищити фермерське господарство, застосувати насильство, підірвати гранату біля будинку або залишити її під автомобілем.

Під час однієї із зустрічей він побив потерпілого, погрожував ножем та заявив, що розправиться з ним і членами його сім’ї, якщо не отримає гроші.

4 серпня правоохоронці затримали чоловіка одразу після отримання ним 50 тисяч доларів США.

Суд обрав підозрюваному безальтернативний запобіжний захід – тримання під вартою. Його дії кваліфікували за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, в Сумській області викрили двох чиновників податкової служби. Вони вимагали від підприємця 80 тисяч гривень і обіцяли правоохоронцю не застосовувати штрафи під час перевірки.