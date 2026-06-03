Росіяни атакували Херсон дронами та артилерією: загинула жінка, шестеро поранених
В ніч на 3 червня російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона з артилерії та безпілотників
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілів травми, несумісні з життям, отримала 86-річна жінка.
Також поранення різного ступеня тяжкості дістали пʼятеро чоловіків віком 50, 77, 73, 75 та 43 років і 73-річна жінка.
Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 19 людей.
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