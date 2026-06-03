Росіяни вночі вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини: є постраждалі
Вночі 3 червня російські війська знову атакували ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
Внаслідок атаки пошкоджені вантажний автомобіль та службове приміщення на парковці. Травми отримали двоє чоловіків віком 20 та 36 років. Одного з постраждалих госпіталізували.
На місці влучання працюють усі відповідні служби. Правоохоронці документують наслідки ворожого удару.
Нагадаємо, вночі 3 червня російські війська понад 15 разів ударили по Дніпропетровській області безпілотниками та артилерією. Під ворожим вогнем опинилися три райони регіону.
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