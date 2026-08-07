Росіяни вдарили по Ізюму з РСЗВ: загинули двоє людей, ще четверо постраждали

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Російські війська вдень 7 серпня завдали удару по Ізюму Харківської області. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей, ще четверо отримали поранення

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та Ізюмська МВА, передає RegioNews.

За попередніми даними, ворог атакував місто з реактивних систем залпового вогню із касетною бойовою частиною о 12:18.

Влучання зафіксували на вулиці Володимира Вакуленка.

На жаль, внаслідок атаки загинули 2 цивільні особи. Ще 4 людини постраждали, серед них у двох зафіксовано гостру реакцію на стрес.

Внаслідок атаки також виникла пожежа на площі близько 400 квадратних метрів. Підрозділи ДСНС ліквідовують наслідки російського удару.

Нагадаємо, 7 серпня російські війська також атакували FPV-дроном селище Кушугум Запорізького району. Внаслідок ворожого удару загинула жінка, постраждали ще двоє людей.