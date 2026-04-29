29 квітня 2026, 07:23

Ворожі дрони атакували Харків: пошкоджено будинки та транспорт

Фото: Харківська ОВА
Вночі 29 квітня Харків зазнав ворожої атаки ударними безпілотниками, які заходили на місто з кількох напрямків

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Її було поранено уламками скла, але медики швидко надали необхідну допомогу.

У Основ'янському районі пошкоджено скління садового центру гіпермаркету, а також два автобуси і один легковий автомобіль.

У Слобідському районі внаслідок влучання на відкритій території виникла пожежа – горіли дерева.

У Немишлянському районі зафіксовано пошкодження скління вікон та дахів 25 приватних будинків.

Профільні служби оперативно працювали на місцях, ліквідовуючи наслідки дронової атаки та фіксуючи руйнування.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках, виникли масштабні пожежі. Загинула 60-річна жінка

Атака на Київ: дрон влетів прямо у ЖК - поширюють відео удару
28 квітня 2026, 15:55
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер
28 квітня 2026, 11:42
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
У Сумах сварка через ремонт закінчилася смертю чоловіка
29 квітня 2026, 08:57
На Одещині на трасі Lexus вилетів у кювет: травмований пасажир
29 квітня 2026, 08:44
Україна без війни: нервова демократія проти російського "мавзолею"
29 квітня 2026, 08:36
Сумщина під масованим вогнем: ворог поцілив у школу, суд та завод, є жертви
29 квітня 2026, 08:26
Схема за $8 тисяч: на Миколаївщині викрили посадовців ТЦК
29 квітня 2026, 08:21
Сили ППО знешкодили 154 російські безпілотники: є влучання на 12 локаціях
29 квітня 2026, 08:14
Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових
29 квітня 2026, 08:03
Ворожа атака на Ізмаїл: пошкоджена районна лікарня, є постраждалі
29 квітня 2026, 07:58
На Дніпропетровщині дрони РФ атакували рятувальників: пошкоджено техніку
29 квітня 2026, 07:56
На Херсонщині через російські удари отримали поранення 7 людей
29 квітня 2026, 07:46
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
