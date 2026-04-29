Ворожі дрони атакували Харків: пошкоджено будинки та транспорт

Вночі 29 квітня Харків зазнав ворожої атаки ударними безпілотниками, які заходили на місто з кількох напрямків

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілу постраждала одна людина. Її було поранено уламками скла, але медики швидко надали необхідну допомогу.

У Основ'янському районі пошкоджено скління садового центру гіпермаркету, а також два автобуси і один легковий автомобіль.

У Слобідському районі внаслідок влучання на відкритій території виникла пожежа – горіли дерева.

У Немишлянському районі зафіксовано пошкодження скління вікон та дахів 25 приватних будинків.

Профільні служби оперативно працювали на місцях, ліквідовуючи наслідки дронової атаки та фіксуючи руйнування.

Нагадаємо, в ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою. Ворог прицільно вдарив по житлових будинках, виникли масштабні пожежі. Загинула 60-річна жінка