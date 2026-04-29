Вражеские дроны атаковали Харьков: повреждены дома и транспорт

Ночью 29 апреля Харьков подвергся враждебной атаке ударными беспилотниками, которые заходили на город по нескольким направлениям

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек. Он был ранен обломками стекла, но медики быстро оказали необходимую помощь.

В Основянском районе повреждено остекление садового центра гипермаркета, а также два автобуса и один легковой автомобиль.

В Слободском районе в результате попадания на открытой территории возник пожар – горели деревья.

В Немышлянском районе зафиксировано повреждение остекления окон и крыш 25 частных домов.

Профильные службы оперативно работали на местах, ликвидируя последствия дроновой атаки и фиксируя разрушения.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и общины ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам, возникли масштабные пожары. Погибла 60-летняя женщина