08:03  29 апреля
Фейковые "свидания" и шантаж: в Сумах разоблачили колл-центр, обманывавший подростков и военных
08:21  29 апреля
Схема за $8 тысяч: в Николаевской области разоблачили должностных лиц ТЦК
01:35  29 апреля
Известную украинскую певицу пытались купить за 2 миллиона долларов
UA | RU
UA | RU
29 апреля 2026, 07:23

Вражеские дроны атаковали Харьков: повреждены дома и транспорт

Читайте також українською мовою
Фото: Харьковская ОВА
Читайте також
українською мовою

Ночью 29 апреля Харьков подвергся враждебной атаке ударными беспилотниками, которые заходили на город по нескольким направлениям

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в результате обстрела пострадал один человек. Он был ранен обломками стекла, но медики быстро оказали необходимую помощь.

В Основянском районе повреждено остекление садового центра гипермаркета, а также два автобуса и один легковой автомобиль.

В Слободском районе в результате попадания на открытой территории возник пожар – горели деревья.

В Немышлянском районе зафиксировано повреждение остекления окон и крыш 25 частных домов.

Профильные службы оперативно работали на местах, ликвидируя последствия дроновой атаки и фиксируя разрушения.

Напомним, в ночь на 29 апреля российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки и общины ударными беспилотниками и ракетой. Враг прицельно ударил по жилым домам, возникли масштабные пожары. Погибла 60-летняя женщина

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
