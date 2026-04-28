Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер

Внаслідок російського удару безпілотником по Чугуєву один із постраждалих помер у лікарні

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік отримав тяжкі поранення внаслідок атаки російського БпЛА 28 квітня.

Медики боролися за його життя, однак він помер у медичному закладі.

Нагадаємо, близько 09:10 російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву. Дрон влучив у землю поблизу житлової забудови, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого – 70-річного чоловіка та одного пораненого. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.

Таким чином, кількість жертв атаки зросла до двох.