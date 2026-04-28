28 квітня 2026, 11:42

Наслідки удару по Чугуєву: ще один постраждалий помер

Фото: Прокуратура України
Внаслідок російського удару безпілотником по Чугуєву один із постраждалих помер у лікарні

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік отримав тяжкі поранення внаслідок атаки російського БпЛА 28 квітня.

Медики боролися за його життя, однак він помер у медичному закладі.

Нагадаємо, близько 09:10 російські війська завдали удару безпілотником по Чугуєву. Дрон влучив у землю поблизу житлової забудови, внаслідок чого були пошкоджені приватні будинки та автомобілі.

Спочатку повідомлялося про одного загиблого – 70-річного чоловіка та одного пораненого. Згодом стало відомо, що постраждалий помер.

Таким чином, кількість жертв атаки зросла до двох.

Ворог знову атакував об'єкт інфраструктури у Кривому Розі: що відомо
28 квітня 2026, 10:58
Масштабні знеструмлення на Сумщині: через удари РФ та негоду тисячі людей залишилися без світла
28 квітня 2026, 09:23
Ворожі дрони атакували Чернігівщину: горіли склади та будинки
28 квітня 2026, 09:16
Всі новини »
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
28 квітня 2026, 13:34
На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка
28 квітня 2026, 13:13
Будують за мільйони, але не відкривають: що не так із ветеранськими просторами
28 квітня 2026, 12:50
У Харкові чоловік підірвав гранату біля магазину: його затримали
28 квітня 2026, 12:38
Серія ударів по об'єктах РФ: уражено НПЗ, РЛС та склади окупантів
28 квітня 2026, 12:23
Заморила голодом 10-річного сина: на Вінниччині прокуратура оскаржує надто м’який вирок матері
28 квітня 2026, 12:11
У центрі Полтави підлітки нападають на перехожих і дітей
28 квітня 2026, 11:57
На Миколаївщині легковик вилетів у кювет і перекинувся: водій загинув, троє пасажирів травмовані
28 квітня 2026, 11:51
Зберігав роками, а потім вирішив заробити: жителя Київщини затримали за продаж дитячої порнографії
28 квітня 2026, 11:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
Всі публікації »
