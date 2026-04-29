Сумщина під ударом: ракета і дрони вдарили по житлових будинках, є загибла

У ніч на 29 квітня російські війська атакували цивільну інфраструктуру Шостки та громади ударними безпілотниками і ракетою

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, ворог прицільно вдарив по житлових будинках, де проживали мирні мешканці. Унаслідок обстрілу в житловому секторі виникли масштабні пожежі.

За попередньою інформацією, через отруєння чадним газом загинула 60-річна жінка – мешканка одного з пошкоджених будинків.

Ще двоє людей звернулися по медичну допомогу. Інших мешканців вдалося своєчасно евакуювати.

Наразі на місці працюють відповідні служби, ліквідовують наслідки атаки та фіксують руйнування.

Нагадаємо, зранку 28 квітня росіяни атакували місто Конотоп Сумської області. Внаслідок обстрілу пошкоджена лікарня, був зупинений громадський транспорт.