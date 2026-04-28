Атака на Київ: дрон влетів прямо у ЖК - поширюють відео удару

Фото: ДСНС

Вдень 28 квітня російська армія атакувала Київ дронами. Відомо, що вже є постраждалі

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, в Шевченківському районі Києва впали уламки безпілотника. Внаслідок цього на одній з вулиць зіткнулись автівки. Попередньо, є один постраждалий.

Також у Шевченківському районі уламки впали на дах недобудови. Там сталась пожежа.

Згодом стало відомо, що медики госпіталізували постраждалого в Шевченківському районі. Виявилось, що внаслідок падіння безпілотника пішохода збила машина. Ще одному постраждалому в Солом'янському районі медики надали допомогу на місці.

"Ще на одній локації — в Шевченківському районі — виявили уламки БпЛА на відкритій території" - плвідомив мер.

Також місцеві жителі публікують відео з моментами ударів. На одному з кадрів можна побачити, як російський дрон летить прямо у житловий комплекс.

Нагадаємо, у соцмережах кияни публікували фото російського дрона, який застряг на дереві на території кладовища.