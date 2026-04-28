Атака на Київ: дрон влетів прямо у ЖК - поширюють відео удару
Вдень 28 квітня російська армія атакувала Київ дронами. Відомо, що вже є постраждалі
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, в Шевченківському районі Києва впали уламки безпілотника. Внаслідок цього на одній з вулиць зіткнулись автівки. Попередньо, є один постраждалий.
Також у Шевченківському районі уламки впали на дах недобудови. Там сталась пожежа.
Згодом стало відомо, що медики госпіталізували постраждалого в Шевченківському районі. Виявилось, що внаслідок падіння безпілотника пішохода збила машина. Ще одному постраждалому в Солом'янському районі медики надали допомогу на місці.
"Ще на одній локації — в Шевченківському районі — виявили уламки БпЛА на відкритій території" - плвідомив мер.
Також місцеві жителі публікують відео з моментами ударів. На одному з кадрів можна побачити, як російський дрон летить прямо у житловий комплекс.
Нагадаємо, у соцмережах кияни публікували фото російського дрона, який застряг на дереві на території кладовища.