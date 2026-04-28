На Дніпропетровщині FPV-дрон вибухнув біля цивільного авто: поранена жінка

Фото: Національна поліція

На Дніпропетровщині російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль на трасі, внаслідок чого постраждала жінка-водій

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався 26 квітня на одній із найнебезпечніших ділянок доріг Червоногригорівської громади.

Зазначається, що вибух стався безпосередньо поруч із автівкою, за кермом якої перебувала жінка.

Водійка встигла зреагувати на загрозу та уникнути прямого влучання, однак отримала поранення внаслідок вибуху. Відомо, що ця ділянка траси регулярно перебуває під загрозою атак ворожих безпілотників.

Поліцейські Нікопольщини оперативно прибули на місце події, евакуювали постраждалу разом із автомобілем із небезпечної зони та доставили жінку до медичного закладу.

Нагадаємо, російські військові вдруге за ранок 28 квітня атакували безпілотником Кривий Ріг. Близько 08:00 внаслідок удару ворожого БпЛА по підприємству в місті загинув чоловік, ще п’ятеро – дістали поранення.