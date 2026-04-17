17 квітня 2026, 17:17

Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Колишній обранець не задекларував 31,6 млн грн. Справу вже передали в суд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

У Харкові судитимуть колишнього депутата Харківської районної ради VIII скликання, якого обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей до щорічної декларації.

За даними слідства, він не вказав у декларації майно, кошти та фінансові зобов’язання на суму понад 31,6 млн гривень.

За даними видання "Українська правда", йдеться про колишнього депутата Харківської районної ради від "Слуги народу" Саіда Халіда Пахлавана.

Нагадаємо, скандально відомого харківського депутата Олексія Артикуленка оголосили в міжнародний розшук. Його підозрюють у створенні незаконної схеми ухилення від мобілізації та привласненні бюджетних коштів.

Офіс генпрокурора Слуга народа Харків депутат Декларація
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
