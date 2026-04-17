Ексдепутат Харківської районної ради від "Слуги народу" забув задекларувати майже 32 мільйони

Колишній обранець не задекларував 31,6 млн грн. Справу вже передали в суд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генерального прокурора.

У Харкові судитимуть колишнього депутата Харківської районної ради VIII скликання, якого обвинувачують у внесенні неправдивих відомостей до щорічної декларації.

За даними слідства, він не вказав у декларації майно, кошти та фінансові зобов’язання на суму понад 31,6 млн гривень.

За даними видання "Українська правда", йдеться про колишнього депутата Харківської районної ради від "Слуги народу" Саіда Халіда Пахлавана.

