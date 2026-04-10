Скандально відомого харківського депутата оголосили в міжнародний розшук

У Харкові депутата міської ради Олексія Артикуленка підозрюють у створенні незаконної схеми ухилення від мобілізації та привласненні бюджетних коштів. Його оголосили в розшук

Про це повідомляє ReioNews із посиланням на видання "Думка".

За даними слідства, депутат "став на шлях протиправної діяльності та вчинив злочин проти основ національної безпеки України, пов`язаний з перешкоджанням законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період".

Підозрюваний вирішив фіктивно працевлаштовувати та бронювати через комунальне підприємство чоловіків призовного віку, а нараховані їм зарплати привласнювати.

Нагадаємо, на початку вересня 2025 року було затримано заступника директора комунального підприємства КП "Комплекс з вивозу побутових відходів" за підозрою в наданні броні від мобілізації фіктивним співробітникам. Слідчі СБУ в Харківській області з’ясували, що посадовці "КВПВ" фіктивно працевлаштовували чоловіків призовного віку, аби надати їм бронювання, оскільки підприємство входить до переліку об`єктів критичної інфраструктури. За матеріалами слідства, до схеми начебто причетні колишній директор "КВБО", депутат Харківської міської ради Олексій Артикуленко та двоє його підлеглих. Артикуленко на початку 2025 року звільнився з посади директора.

За даними СБУ, з кожного такого "броньованого" екскерівництво КП отримувало сотні тисяч гривень.

Пізніше стало відомо, що фігурант не повернувся із закордонного відрядження. Після цього його було оголошено у всеукраїнський та міжнародний розшук.

Раніше нардеп із Харківщини Дмитро Микиша заявив, що президент України Володимир Зеленський знімає керівників, які проявляють суб’єктність.