Ворожі удари по Харківщині: двоє загиблих, ще 9 постраждалих

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 13 населених пунктах Харківської області

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення.

У місті Мерефа загинула 41-річна жінка, постраждали ще шість людей – жінки віком 23-41 років та чоловіки 26 і 29 років. У місті Люботин поранення отримали троє чоловіків віком 46-66 років.

Крім того, у селищі Близнюки внаслідок вибуху невідомого пристрою загинув 59-річний чоловік, а 56-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес.

Російські війська атакували Харків із застосуванням безпілотників. Під ударами опинилися Салтівський, Київський та Основ’янський райони міста.

Загалом по Харківщині ворог застосував різні види озброєння, зокрема реактивні системи залпового вогню, БпЛА типу "Герань-2", "Ланцет", "Молнія", FPV-дрони та інші безпілотники невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури у Харкові та районах області, зокрема житлові будинки, підприємства, навчальні та медичні заклади, магазини та електромережі.

Наразі триває ліквідація наслідків обстрілів.

