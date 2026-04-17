Эксдепутат Харьковского районного совета от "Слуги народа" забыл задекларировать почти 32 миллиона

Бывший избранник не задекларировал 31,6 млн. грн. Дело уже передали в суд

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

В Харькове будут судить бывшего депутата Харьковского районного совета VIII созыва, обвиняемого во внесении ложных сведений в ежегодную декларацию.

По данным следствия, он не указал в декларации имущество, средства и финансовые обязательства на сумму более 31,6 млн. гривен.

По данным издания "Украинская правда", речь идет о бывшем депутате Харьковского районного совета от "Слуги народа" Саиде Халиде Пахлаване.

Напомним, скандально известного харьковского депутата Алексея Артикуленко объявили в международный розыск. Он подозревается в создании незаконной схемы уклонения от мобилизации и присвоении бюджетных средств.