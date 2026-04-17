Атака дронів на Харків: є влучання у двох районах
У п'ятницю, 17 квітня, о 10:48 російські війська завдали удару бойовим безпілотником по Харкову
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає RegioNews.
За його словами, приліт зафіксовано у промисловій зоні Холодногірського району міста.
Крім того, ворожі дрони влучили у приватному секторі Київського району.
Інформація щодо можливих постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська завдали ударів по місту Харків та 13 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей, ще дев'ятеро отримали поранення.
