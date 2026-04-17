16:04  17 квітня
На Закарпатті затримали двох прикордонників, які брали по 1000 доларів за перетин кордону
09:10  17 квітня
На Тернопільщині під час зрізання дерев загинув молодий чоловік
08:24  17 квітня
У Хмельницькому чоловік напав і пограбував матір загиблого захисника
UA | RU
UA | RU
17 квітня 2026, 16:35

На Харківщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів

17 квітня 2026, 16:35
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Харківщині викрили депутата Харківської районної ради VIII скликання. Виявилось, що він подав неправдиві дані в декларації

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 50-річний депутат із Харківщини не вказав деякі дані у декларації за 2023 рік. Йдеться про покупку Porsche Cayenne за 1,3 мільйона гривень. Крім того, чоловік не вказав залишки коштів на кінець звітного періоду, розміщені на його рахунках у різних банках.

Депутат також приховав фінансове зобов’язання у вигляді позики, отриманої від третьої особи у розмірі 700 тисяч євро.

"Встановлено, що в декларації не було відображено активи на суму 31 630 697 гривень", - зауважили в поліції.

За даними ЗМІ, фігурантом справи є колишній депутат Харківської районної ради від "Слуги народу" Саід Халід Пахлаван.

Нагадаємо, на Закарпатті судитимуть митника, який брав 5% "відкату" за ввезення елітних годинників. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція депутат Харківська область Декларація
Всі новини »
