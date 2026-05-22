22 травня 2026, 16:46

На Харківщині засудили зрадника, який наводив удари РФ та намагався спалити авто ЗСУ

Фото: Офіс Генерального прокурора
Мешканця Куп’янського району визнано винним у державній зраді та замаху на підпал автомобіля ЗСУ. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Прокурори довели, що навесні 2024 року адміністратор проросійського Telegram-каналу з Ківшарівки вийшов на зв’язок із представниками РФ, серед яких був співробітник спецслужби та військові міноборони РФ.

За їхніми вказівками чоловік збирав дані про місця дислокації українських військових і техніки на Куп’янщині, передавав координати та скриншоти мап, а також закликав інших повідомляти про розташування Сил оборони. Отриману інформацію окупанти використовували для коригування ударів, зокрема FPV-дронами.

Згодом засуджений самостійно запропонував куратору за гроші спалити військовий автомобіль. У серпні 2024 року він підготував паливну суміш, облив авто та залишив на ньому напис "ЗА ГУЕВО” (селище в Курській області). Однак довести злочин до кінця не зміг - власник помітив палія з балкона і той утік.

Після цього чоловік переховувався у родичів, але восени 2024 року його затримали. У суді вину він не визнав, однак суд погодився з доводами сторони обвинувачення та призначив покарання.

Нагадаємо, що суд призначив максимальний термін ув’язнення — 15 років позбавлення волі — двом зрадникам з Миколаєва, які скоригували ворожий ракетний удар по житловому будинку.

У жовтні 2022 року атака забрала життя сімох мирних жителів, включно з 12-річною дитиною.

