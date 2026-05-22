На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
ДТП сталася 21 травня близько 18:50 у селі Піщане Кременчуцького району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На вулиці Київській 46-річний водій Volkswagen виїхав на узбіччя, після чого автомобіль перекинувся.
Постраждалого чоловіка доставили до лікарні. На жаль, від отриманих травм він помер.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Обставини та причини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, вдень 20 травня у ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст. Ще один підліток – у лікарні.
