22 травня 2026, 16:17

На Київщині брати-лікарі торгували фіктивною інвалідністю для виїзду за кордон

Фото: Офіс Генерального прокурора
На Київщині двоє братів-близнюків, які працювали лікарями у медзакладах Києва та Миколаєва, налагодили бізнес на оформленні фіктивної інвалідності

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці повідомили про підозру двом братам-близнюкам - лікарям медзакладів Києва та Миколаєва, які організували схему незаконного виїзду чоловіків за кордон через оформлення фіктивної інвалідності.

За даними слідства, медики обіцяли "вирішити питання” через зв’язки у медичних експертних комісіях. За гроші вони мали забезпечити внесення неправдивих даних до медичних документів та встановлення групи інвалідності без законних підстав, що давало можливість виїзду за межі України під час воєнного стану.

Вартість таких "послуг” становила від 18 до 20 тисяч доларів США. Кошти передавали частинами - авансом та після оформлення документів.

У березні 2026 року лікар зі столиці отримав перший транш у 3 тисячі доларів США, коли передавали наступну частину грошей - правоохоронці затримали обох братів. Під час обшуку у медика з Миколаєва вилучили раніше отримані кошти.

Наразі встановлюються всі обставини злочину та коло осіб, які могли скористатися схемою.

За клопотанням прокуратури підозрюваним обрано запобіжні заходи - тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо,що ДБР повідомило про підозру трьом військовослужбовцям, які намагалися звільнитися зі служби, використовуючи фіктивні документи про інвалідність.

