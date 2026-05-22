22 травня 2026, 17:55

Побиття ветерана в Києві: у ТЦК зробили заяву

Фото з відкритих джерел
У ТЦК прокоментували інцидент з побиттям ветерана в Шевченківському районі Києва. Проводиться перевірка

Про це повідомляє Київський ТЦК та СП, передає RegioNews.

У мережі шириться інформація про інцидент за участі ветерана війни Артема Мороза, представників ТЦК та СП Шевченківського району та за присутності працівників поліції.

У ТЦК зазначили, що між військовими ТЦК та ветераном Артемом морозом стався конфлікт із застосуванням фізичної сили, що не можна нічим виправдовувати. У ТЦК наголосили, що учасники конфлікту та їхнє керівництво буде нести відповідальність. Наразі буде проводитись перевірка.

"Закликаємо громадян користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та утримуватися від поширення недостовірних або маніпулятивних повідомлень", - заявили в ТЦК.

Нагадаємо, у мережі поширюють відео, де військовий із битою увірвався до ТЦК. Його сина з інвалідністю нібито побили. Він вимагав, щоб його сина відпустили. На місце події викликали поліцію. Зазначається, що постраждалих немає.

22 травня 2026
