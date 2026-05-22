Поліція Черкас з’ясовує обставини конфлікту між підлітками

Поліція розпочала перевірку за фактом конфлікту між підлітками, під час якого один з опонентів отримав порцію газу з балончика

Про це повідомила поліція Черкаської області.

Інформацію про конфлікт правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж, оскільки повідомлень чи заяв на спецлінію "102" не надходило.

Відомості про подію внесли до Єдиного обліку заяв і повідомлень, розпочато перевірку.

Попередньо встановлено, що під час суперечки підлітки застосували проти свого опонента газовий балончик. Наразі всіх учасників конфлікту вже ідентифіковано.

З неповнолітніми працюють ювенальні поліцейські Черкаського районного управління поліції. Правоохоронці з’ясовують усі обставини події.

