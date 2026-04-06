Сили ППО знешкодили 114 російських безпілотників: є влучання на 17 локаціях
У ніч на 6 квітня ворог атакував Україну 141 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 114 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Рятувальники шукають людей під завалами.