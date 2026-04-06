Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент

Вдень 6 квітня росіяни атакували Нікополь FPV-дронами. В ОВА повідомили про наслідки

Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

Як розповів Олександр Ганжа, внаслідок російських ударів у Нікополі пошкоджений багатоповерховий будинок. Також згоріла автівка. Відомо, що четверо жінок постраждали, а двоє з них були госпіталізовані.

"62-річна пацієнтка – "важка". 33-річна – у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно", - каже голова ОВА.

