Росіяни атакували Нікополь дронами: пошкоджена багатоповерхівка, авто згоріло вщент
Вдень 6 квітня росіяни атакували Нікополь FPV-дронами. В ОВА повідомили про наслідки
Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.
Як розповів Олександр Ганжа, внаслідок російських ударів у Нікополі пошкоджений багатоповерховий будинок. Також згоріла автівка. Відомо, що четверо жінок постраждали, а двоє з них були госпіталізовані.
"62-річна пацієнтка – "важка". 33-річна – у стані середньої тяжкості. Поранені жінки 39 та 49 років лікуватимуться амбулаторно", - каже голова ОВА.
Нагадаємо, раніше у Краматорську через російські авіаудари загинули чотири людини, серед них – 16-річний хлопець.
