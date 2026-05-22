Бійка між підлітками на Харківщині: поліція відкрила кримінальне провадження

На Харківщині правоохоронці розслідують обставини зухвалого інциденту за участі неповнолітніх: у центрі міста Люботин 21 травня підлітковий конфлікт переріс у відкриту бійку

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews .

Співробітники поліції оперативно встановили всіх фігурантів конфлікту.

Інформація про подію була зареєстрована працівниками відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Тривають необхідні слідчі дії, опитування свідків та аналіз відеоматеріалів.

