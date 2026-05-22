На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували

У Львові медики видалили з сечового міхура 42-річної жінки ртутний термометр, який перебував у її організмі протягом восьми років

Про це повідомили в Університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, передає RegioNews.

Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у животі та часті позиви до сечовипускання. Також вона повідомляла про підтікання сечі.

Під час обстеження ультразвукове дослідження виявило в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стороннім стрижнем. Для уточнення діагнозу пацієнтку направили на комп’ютерну томографію, яка й показала наявність ртутного термометра.

За словами лікарів, за роки перебування в організмі предмет повністю інкрустувався каменем, що спричинило серйозні ускладнення, зокрема пролежень стінки сечового міхура та утворення міхурово-піхурової нориці.

Медики провели операцію та видалили термометр разом із каменем. Наразі пацієнтка перебуває під наглядом лікарів, триває процес загоєння.

