12:46  22 травня
На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували
10:54  22 травня
На Полтавщині автомобіль вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
08:57  22 травня
На Вінниччині п'яна жінка вдарила 17-річну доньку ножем у спину
UA | RU
UA | RU
22 травня 2026, 12:46

На Львівщині жінка 8 років жила з термометром у тілі – її прооперували

22 травня 2026, 12:46
Читайте также на русском языке
Фото: Університетська лікарня
Читайте также
на русском языке

У Львові медики видалили з сечового міхура 42-річної жінки ртутний термометр, який перебував у її організмі протягом восьми років

Про це повідомили в Університетській лікарні Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, передає RegioNews.

Пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на біль у животі та часті позиви до сечовипускання. Також вона повідомляла про підтікання сечі.

Під час обстеження ультразвукове дослідження виявило в сечовому міхурі утворення, схоже на великий камінь зі стороннім стрижнем. Для уточнення діагнозу пацієнтку направили на комп’ютерну томографію, яка й показала наявність ртутного термометра.

За словами лікарів, за роки перебування в організмі предмет повністю інкрустувався каменем, що спричинило серйозні ускладнення, зокрема пролежень стінки сечового міхура та утворення міхурово-піхурової нориці.

Медики провели операцію та видалили термометр разом із каменем. Наразі пацієнтка перебуває під наглядом лікарів, триває процес загоєння.

Нагадаємо, в львівській лікарні "Охматдит" прооперували 15-річну дівчинку із Запоріжжя, зі шлунка якої вилучили кілограм волосся. Виявилося, що дівчинка проковтувала волосся механічно та несвідомо і навіть не підозрювала, що це може призвести до серйозних проблем.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівщина Львів термометр лікарня Операція жінка
У Миколаєві пацієнтка приватної клініки не пережила пластику
11 травня 2026, 21:55
Всі новини »
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Вимагав $12 тис. за закриття справи: у Мукачеві затримали скандального адвоката
22 травня 2026, 14:23
Спадщина на 7 млн грн: у Києві 38-річна жінка підробила заповіт
22 травня 2026, 13:57
На Полтавщині чоловіки зливали координати блокпостів і викрали мобілізованого
22 травня 2026, 13:44
СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удари по Києву та Одесі
22 травня 2026, 13:39
У Києві під час конфлікту з ТЦК побили ветерана
22 травня 2026, 13:20
Житель Тернопільщини перерахував шахраям 431 тисячу гривень за автомобіль з Instagram
22 травня 2026, 12:52
Українські дрони атакували НПЗ у Ярославлі – Зеленський підтвердив
22 травня 2026, 12:34
На Миколаївщині затримали чоловіка, який продавав гуманітарні автомобілі для ЗСУ
22 травня 2026, 12:24
Відключення світла можуть повернутися вже влітку: що відомо
22 травня 2026, 11:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Сергій Фурса
Всі блоги »