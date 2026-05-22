По 12 років ув'язнення: суди винесли суворі вироки двом ґвалтівникам неповнолітніх

У Кіровоградській та Дніпропетровській областях суди винесли вироки двом чоловікам, засудженим до 12 років позбавлення волі за зґвалтування неповнолітніх дівчат

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У Кіровоградській області 34-річного колишнього правоохоронця з Олександрівської громади визнано винним у зґвалтуванні двох дівчат (ч.ч. 3, 4 ст. 152 КК України).

Доведено, що у липні 2021 року він, знаючи про вік потерпілих, під приводом підвезення додому вчинив сексуальне насильство щодо 13-річної знайомої, а через два дні - щодо іншої 14-річної.

Суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

У Дніпропетровській області апеляційний суд залишив без змін 12-річне увʼязнення 43-річному мешканцю Дніпра, який подав апеляцію намагаючись скасувати рішення попередньої інстанції.

Прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури довели, що протягом 2024-2025 років засуджений ґвалтував 14-річну доньку своєї співмешканки.

Під психологічним тиском він примушував дитину до дій сексуального характеру, а також шантажував її, заявляючи, що має провокаційні відео за її участю і покаже їх матері та іншим. Дівчинка тривалий час мовчала, а щоб зафіксувати злочини - вмикала диктофон на телефоні. Про пережите вона розповіла мамі лише після того, як та розірвала стосунки з кривдником.

