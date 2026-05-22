Обстріл Полтавщини: росіяни влучили у підприємства Миргородського та Кременчуцького районів
Унаслідок ворожих обстрілів на Полтавщині зафіксовано влучання у підприємства на території Миргородського та Кременчуцького районів. Атаки спричинили масштабні пожежі на об'єктах
Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews.
За попередніми даними, загиблих чи травмованих немає.
Рятувальники оперативно ліквідували займання та не допустили поширення вогню.
Нагадаємо, що вночі 22 травня російські війська атакували безпілотниками Полтавську область.
22 травня 2026
