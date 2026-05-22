Кривава атака на Марганець: російський FPV-дрон влучив у службове авто, 13 поранених

На Дніпропетровщин 22 травня внаслідок атаки російського FPV-дрона у Марганці постраждали 13 цивільних. Окупанти цілеспрямовано поцілили поряд із транспортом, у якому працівники місцевого підприємства прямували на роботу

Про це повідомляє Дніпропетровська ОВА.

Ворожий FPV-дрон влучив поряд зі службовим транспортом, у якому перебували працівники одного з підприємств. Через удар в автівці повилітали вікна.

За попередніми даними, поранення дістали 13 людей.

Чотирьох постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, що вночі 22 травня російські війська 15 разів атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Під ударом опинилися чотири райони регіону.