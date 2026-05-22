У Могилів-Подільському районі поліцейські затримали 52-річну жінку, яка під час сімейного конфлікту поранила ножем свою неповнолітню доньку

Подія сталася 19 травня в одному із сіл Ямпільської громади. За попередньою інформацією, пʼяна мати під час сварки на побутовому ґрунті вдарила 17-річну дівчину кухонним ножем у спину. Потерпілу госпіталізували.

Правоохоронці затримали 52-річну жінку. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (закінчений замах на умисне вбивство).

Суд обрав затриманій запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Жінці загрожує до 15 років ув'язнення.

