Внаслідок нічної атаки по Одесі вночі 6 квітня відомо про 3 загиблих та щонайменше 15 постраждалих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Через ворожий удар загинули 30-річна жінка та її маленька донька, якій було лише 2,6 років, а також 53-річна жінка.

Травми різного ступеню тяжкості отримали 15 людей, у тому числі вагітна жінка та двоє дітей: 7-місячний хлопчик та 2-річна дівчинка. Госпіталізовані 13 осіб.

У постраждалих – осколкові поранення, опіки, травми та отруєння продуктами горіння. Частина людей перебуває у важкому стані. Стан дітей лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі отримують всю необхідну медичну допомогу.

Інформація щодо кількості постраждалих ще уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 6 квітня окупанти атакували Одесу. Загинули троє людей, серед них – дитина. Рятувальники шукають людей під завалами. Раніше повідомлялося про 10 постраждалих.