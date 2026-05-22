Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка на смерть переїхала пенсіонерку

Аварія сталась 21 травня в місті Васильків. На жаль, загинула людина

Про це повідомляє поліція в Київській області.

Попередньо, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF наїхав на 80-річну жінку. Пенсіонерка переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці. Її госпіталізували з травмами, проте, на жаль, вона не вижила.

"Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.

