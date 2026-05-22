Смертельна ДТП на Київщині: вантажівка на смерть переїхала пенсіонерку
Аварія сталась 21 травня в місті Васильків. На жаль, загинула людина
Про це повідомляє поліція в Київській області, передає RegioNews.
Попередньо, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF наїхав на 80-річну жінку. Пенсіонерка переходила проїзну частину дороги у невстановленому місці. Її госпіталізували з травмами, проте, на жаль, вона не вижила.
"Слідчі слідчого управління поліції Київщини відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України)", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Сумщині водій Audi збив жінку з 4-річною дитиною на пішохідному переході. Постражлалих госпіталізували.
22 травня 2026
