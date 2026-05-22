22 травня 2026, 16:59

Постачали небезпечні сухпайки для ЗСУ на 71 млн грн: суд обрав запобіжні заходи підозрюваним

Фото: Офіс Генерального прокурора
Суд обрав запобіжні заходи двом директорам підприємств, які організували схему постачання до ЗСУ небезпечних раціонів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Директору підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 62,5 млн грн коштів Міноборони, обрано тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 31,2 млн грн.

Директору іншого підприємства-постачальника, якого підозрюють у заволодінні 8,6 млн грн, також обрано тримання під вартою з альтернативою застави у розмірі 4,3 млн грн.

За даними слідства, підозрювані поставили Міністерству оборони України небезпечну продукцію для військових із підробленими документами щодо її якості.

Досудове розслідування здійснюють детективи ТУ БЕБ у м. Києві за оперативного супроводу ДВКР СБУ.

Нагадаємо, що 13 травня підозру отримав начальник продовольчого складу одного з центрів забезпечення ЗСУ в Одесі. Майор вимагав 100 тисяч гривень від представниці компанії, яка постачала добові польові набори для військових.

