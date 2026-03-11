На Вінниччині чоловік зґвалтував доньку колишньої

Фото з відкритих джерел

У Вінницькій області чоловік отримав підозру за зґвалтування неповнолітньою. Жертвою стала його 13-річна падчерка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

15-річна дівчинка повідомила правоохоронцям, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим. Прокурори відкрили кримінальне провадження та повідомли чоловіку про підозру.

Як зʼясувалось в ході розслідування, чоловік проживав у цій родині близько трьох років. У цей час в нього з його співмешканкою народилась спільна дитина. На початку 2024 року співмешканці розійшлись, а влітку він прийшов до будинку. Вдома була старша дівчинка, яка наглядала за молодшою дитиною. Доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку.

Тривалий час дівчинка не розповідала про це, бо боялась осуду. Уже згодом під час розмови з психологом вона наважилась розповісти правду.

Чоловік знаходиться за ґратами, відбуваючи покарання за інші злочини.

