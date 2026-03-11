16:55  11 березня
Російська авіація скинула бомбу на багатоквартирний будинок у Запоріжжі
16:21  11 березня
Майже літня погода: завтра в Україні очікується до +18 градусів
09:52  11 березня
На Одещині жінку засудили до 10 років за побиття 1,5-річного сина
11 березня 2026, 17:45

На Вінниччині чоловік зґвалтував доньку колишньої

11 березня 2026, 17:45
Фото з відкритих джерел
У Вінницькій області чоловік отримав підозру за зґвалтування неповнолітньою. Жертвою стала його 13-річна падчерка

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

15-річна дівчинка повідомила правоохоронцям, що влітку 2024 року її зґвалтував вітчим. Прокурори відкрили кримінальне провадження та повідомли чоловіку про підозру.

Як зʼясувалось в ході розслідування, чоловік проживав у цій родині близько трьох років. У цей час в нього з його співмешканкою народилась спільна дитина. На початку 2024 року співмешканці розійшлись, а влітку він прийшов до будинку. Вдома була старша дівчинка, яка наглядала за молодшою дитиною. Доки малюк грався в іншій кімнаті, чоловік зґвалтував падчерку.

Тривалий час дівчинка не розповідала про це, бо боялась осуду. Уже згодом під час розмови з психологом вона наважилась розповісти правду.

Чоловік знаходиться за ґратами, відбуваючи покарання за інші злочини.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

У Києві матір створювала порно з малолітніми доньками
11 березня 2026, 17:00
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
07 серпня 2025
