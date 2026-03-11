В Харьковской области 15-летнего парня подозревают в изнасилования детей

фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области 15-летнего подростка подозревают в серии сексуальных преступлений против детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Как отмечается, в одной из общин в Харьковской области 15-летний переселенец изнасиловал троих мальчиков. Издевательство над одним из них злоумышленник снимал на видео и хранил.

Также установлены факты сексуального насилия и над другими детьми, в частности, над сыном павшего украинского военного.

Все жертвы признались: они боялись рассказать правду из-за постоянных угроз физической расправой и устрашения.

Руководитель Харьковской областной прокуратуры Юрий Папуша, старший группы прокуроров в этом производстве, сообщил подростку о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 4, 6 ст. 152 УК Украины).

