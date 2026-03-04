18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
17:27  04 березня
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
12:10  04 березня
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
UA | RU
UA | RU
04 березня 2026, 20:30

"Думав, що за ним стежить розвідка США": у Харкові чоловік із ножем бігав біля суду

04 березня 2026, 20:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Харкові місцеві жителі повідомили поліцейським, що невідомий чоловік бігав вулицею Полтавський шлях та вдарив ножем по будівлі Новобаварського суду. У мережі також показали кадри

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі зазначали, що чоловік казав, що за ним нібито стежить американська розвідка. Тепер стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка.

Відомо, що це 37-річний житель Харкова. Його ніж вилучили. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, у Києві судитимуть двох чоловіків, які заради розваги до смерті забили перехожого. Фігурантам загрожує довічне позбавлення волі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція Харків хуліганство
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
У Дніпрі чиновники "нагріли" 3,5 мільйона на ремонті мереж
04 березня 2026, 20:50
Смерть 55-річної жінки на Тернопільщині: поліція розслідує дії лікарів
04 березня 2026, 20:14
167 тисяч випадків ГРВІ за тиждень: у яких регіонах найбільше хворих
04 березня 2026, 19:54
Майже 800 підтоплень: ДСНС працює над ліквідацією наслідків весняного водопілля
04 березня 2026, 19:39
Народного депутата Гунька офіційно виключили з Верховної Ради
04 березня 2026, 19:05
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
04 березня 2026, 18:45
6,9 та 7 млн грн застави для топ-посадовців: прокуратура оскаржує рішення
04 березня 2026, 18:30
3 загиблих і 16 поранених: у Дружківці завершено розбір завалів після авіаудару
04 березня 2026, 18:09
700 тис. грн збитків: ексдиректору аеропорту "Ужгород" інкримінують недбалість
04 березня 2026, 17:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі публікації »
Віталій Портніков
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Всі блоги »