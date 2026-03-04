"Думав, що за ним стежить розвідка США": у Харкові чоловік із ножем бігав біля суду

Фото: Нацполіція

У Харкові місцеві жителі повідомили поліцейським, що невідомий чоловік бігав вулицею Полтавський шлях та вдарив ножем по будівлі Новобаварського суду. У мережі також показали кадри

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У соцмережах місцеві жителі зазначали, що чоловік казав, що за ним нібито стежить американська розвідка. Тепер стало відомо, що правоохоронці затримали чоловіка.

Відомо, що це 37-річний житель Харкова. Його ніж вилучили. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

