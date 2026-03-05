10:57  05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
08:39  05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
08:22  05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 10:09

Харківщина під ударами ворога: двоє загиблих, серед 13 поранених – дитина

05 березня 2026, 10:09
Фото: Харківська ОВА
Протягом минулої доби Харків та 14 населених пунктів Харківської області зазнали ворожих ударів. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 13 осіб, серед яких дитина

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, в селі Водяне Вільхуватської громади загинула 27-річна жінка, а у селі Клинова-Новоселівка Золочівської громади – 64-річна жінка.

У селі Новопокровка постраждали десять людей: чоловіки віком 37, 46, 49 і 58 років, жінки 46, 56, 63, 67 і 67 років та 17-річна дівчина. У селі Кам’яна Яруга Чугуївської громади постраждали 52-річний чоловік і дві жінки віком 48 та 68 років.

Ворог атакував безпілотними літальними апаратами Індустріальний район Харкова. Загалом на території області застосовано 17 БпЛА типу "Герань-2", один БпЛА типу "Молнія" та 39 БпЛА, тип яких встановлюється.

Унаслідок атак пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури.

Зокрема, в Харкові пошкоджено приватний будинок. У Куп'янському районі в селі Шевченкове пошкоджено магазин, у Богодухівському районі в селі Золочів – цивільне підприємство. Окрім того:

  • в Ізюмському районі в селі Комарівка пошкоджено електромережі,
  • у Харківському районі в селі Санжари – залізничну інфраструктуру та в селі Безлюдівка – вісім приватних будинків.
  • у Чугуївському районі в селі Есхар пошкоджено базу відпочинку, житловий будинок і гаражі;
  • у селі Новопокровка – два багатоквартирні будинки, дев’ять автомобілів, залізничну інфраструктуру, електромережі, цивільне підприємство та два магазини;
  • у селі Кам’яна Яруга пошкоджено три житлові будинки та електромережі.

Нагадаємо, в ніч на 5 березня російські війська атакували Харків ударними безпілотниками типу "Шахед". Зафіксовано удар ворожим дроном по Основʼянському району міста. Згодом падіння "Шахеда" зафіксували в Індустріальному районі міста.

